ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago di como

Una bambina di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza in Lombardia, è scomparsa nel lago di Como. I genitori e alcuni familiari hanno tentato di salvarla senza successo mentre la bambina si immergeva. Il corpo è stato ritrovato nel lago, in una zona nota per incidenti simili. La polizia ha avviato le indagini senza fare ulteriori dettagli disponibili.

COMO - È scomparsa sott’acqua davanti ai genitori e ad alcuni familiari che hanno provato invano a salvarla. Il lago, a Como, in una zona tristemente nota per tragedie simili, ha inghiottito ieri una bimba di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza da alcuni parenti residenti in Lombardia. Grande la mobilitazione per le ricerche della piccola, che hanno impegnato decine di persone; il corpo è stato recuperato nella tarda serata di martedì 21 luglio. La bambina, Arwa Rfali, era arrivata a Como con i genitori e i parenti residenti in provincia di Monza. Insieme hanno raggiunto la zona del Tempio Voltiano, un’area che anche le mappe indicano come «Como beach» nonostante il divieto di balneazione — indicato da segnali e cartelli multilingue — per l’inquinamento dell’acqua e la pericolosità del lago. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Il mistero delle sorelle scomparse - Vita in diretta 12/06/2026

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