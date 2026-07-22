Como Cup 2026 | squadre partecipanti e dove vederla

La Como Cup 2026 si svolge con sei squadre partecipanti, in concomitanza con la qualificazione della squadra locale alla Champions League. La seconda edizione del torneo vede l’ampliamento del numero di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge in diverse sedi, con le partite trasmesse in diretta su canali sportivi dedicati. La competizione coinvolge club di varie nazionalità e si svolge nel periodo che precede l’inizio delle competizioni ufficiali della stagione.

La seconda edizione della Como Cup allargata a sei squadre, coincide con la storica qualificazione della squadra lariana alla Champions League. Scopriamo come funziona e le squadre che vi parteciperanno. COMO CUP 2026: QUANDO SI SVOLGE Il torneo va in scena dal 28 luglio al 1 agosto, e fa parte del festival estivo “ Football on lakw”, con l’intento di celebrare uno dei luoghi più suggestivi del mondo, quale appunto il Lago di Como. Gli incontri si terranno nella consueta cornice dello stadio Giuseppe Sinigaglia. IL PROGRAMMA L’evento prevede non soltanto le partite ma anche concerti e proposte gastronomiche. Per questo si può parlare di un vero e proprio festival con rilevanza anche turistica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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