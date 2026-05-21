Torino International Cup 2026 | al via la 25ª edizione del torneo Piccole Grandi Squadre Date regolamento e squadre partecipanti la presentazione ufficiale

È stata annunciata ufficialmente la 25ª edizione del torneo “Piccole Grandi Squadre” che si terrà a Torino nel 2026. Sono state comunicate le date dell’evento, il regolamento e le squadre partecipanti. La presentazione si è svolta in modo formale, con dettagli relativi alla manifestazione sportiva distribuiti attraverso canali ufficiali. La manifestazione coinvolge diverse compagini provenienti da vari paesi e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario del calcio giovanile.

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