America’s Cup 2026 a Cagliari | date orari e dove vederla in TV

Dal 22 al 24 maggio, il Golfo degli Angeli di Cagliari sarà teatro delle regate preliminari della Louis Vuitton Cup, che anticipano la America's Cup 2026. L'evento si svolgerà nelle acque della città, con le competizioni che coinvolgeranno diverse imbarcazioni di alto livello. Le regate saranno trasmesse in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire le fasi preparatorie della competizione internazionale. La manifestazione rappresenta una tappa importante nel calendario sportivo e nautico della zona.

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Dal 22 al 24 maggio, il Golfo degli Angeli di Cagliari ospiterà le regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, primo atto ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della competizione velistica più celebre al mondo, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le regate preliminari a Cagliari: format e protagonisti. In acqua scenderanno otto equipaggi a bordo degli spettacolari AC40 monotipo, imbarcazioni capaci di superare i 40 nodi di velocità. Luna Rossa, New Zealand e i britannici di Athena Racing schiereranno due crew ciascuno, mentre gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay saranno presenti con un solo equipaggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - America’s Cup 2026 a Cagliari: date, orari e dove vederla in TV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Americas Cup 2027 a Napoli: annunciate le date ufficiali, i team e la nuova Partnership Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streamingNel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America’s Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di... America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streamingEntra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America’s Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. America's Cup Cagliari 21-24 maggio 2026: programma completo, tutte le cose da sapere ift.tt/Z4Or15d x.com YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit Come funzionano le regate preliminari di America’s Cup a Cagliari? Regolamento e barche utilizzateLe splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari ospiteranno le prime regate preliminari della America's Cup: la competizione sportiva più antica del ... oasport.it America’s Cup, a Cagliari le regate preliminari in diretta su Sky e NowDal 22 al 24 maggio il Golfo degli Angeli di Cagliari ospita le regate preliminari dell'America's Cup, primo passo verso Napoli 2027. Ecco il programma completo e come seguire Luna Rossa in diretta su ... dtti.it