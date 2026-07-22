La Comece interviene nel dibattito sul 28° regime europeo di diritto societario, sostenendo la proposta di una "EU Inc." solo se accompagnata da solide garanzie sociali, tutele per i lavoratori e misure antiabuso. Nel documento i vescovi dell'Ue ribadiscono che le imprese non devono essere considerate soltanto come un insieme di capitali, ma come una "comunità di persone" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Comece: la competitività nell'Ue non indebolisca i diritti sociali

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