La Cgil in piazza con Bergamo Pride Toscano | Per i diritti civili e sociali
Sabato 16 maggio, la Cgil di Bergamo ha partecipato al Bergamo Pride, una manifestazione che si svolge in città per sostenere i diritti civili e sociali. L’evento vede coinvolta l’organizzazione sindacale, che ha scelto di essere presente per esprimere il proprio sostegno alle tematiche legate alle discriminazioni e alle pari opportunità. La partecipazione si inserisce in un contesto in cui le questioni legate ai diritti individuali e al rispetto delle diversità sono al centro del dibattito pubblico.
Sabato 16 maggio la Cgil di Bergamo scende in piazza per sostenere il Bergamo Pride. Una partecipazione che nasce dalla consapevolezza che la lotta contro le discriminazioni e quella per il lavoro camminano sulle stesse gambe. Oltre a manifestare, il sindacato sarà presente con i propri banchetti per la raccolta firme dedicata alle due leggi di iniziativa popolare su salute e appalti. “Saremo al Pride perché crediamo che tutti i diritti siano interconnessi,” dichiara Marco Toscano, segretario generale della CGIL di Bergamo. “Non esiste tutela del lavoro senza il riconoscimento della piena dignità di ogni persona, ma è vero anche il contrario: non c’è piena libertà o dignità individuale se mancano un lavoro sicuro e un sistema di protezione sociale forte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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