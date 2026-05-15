La Cgil in piazza con Bergamo Pride Toscano | Per i diritti civili e sociali

Sabato 16 maggio, la Cgil di Bergamo ha partecipato al Bergamo Pride, una manifestazione che si svolge in città per sostenere i diritti civili e sociali. L’evento vede coinvolta l’organizzazione sindacale, che ha scelto di essere presente per esprimere il proprio sostegno alle tematiche legate alle discriminazioni e alle pari opportunità. La partecipazione si inserisce in un contesto in cui le questioni legate ai diritti individuali e al rispetto delle diversità sono al centro del dibattito pubblico.

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