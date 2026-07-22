Come sta cambiando la società La riflessione a Villa Paolina
Oggi alle 18 si terrà un incontro a Villa Paolina dedicato alle trasformazioni della società contemporanea. La discussione si concentrerà su temi come immigrazione, globalizzazione e i recenti mutamenti geopolitici e sociali. L’evento mira a analizzare come questi fattori stiano influenzando le dinamiche sociali e culturali attuali. Non sono previsti interventi di figure pubbliche, ma si parlerà di questioni che coinvolgono diversi aspetti della vita quotidiana.
Una riflessione sui grandi temi del nostro tempo, dall’ immigrazione alla globalizzazione fino ai mutamenti geopolitici e sociali. Questo il tema al centro dell’incontro in programma oggi, alle 18.30, nella cornice di Villa Paolina, con Corrado Felice Besozzi, autore del libro “2043. All’ombra della croce della mezzaluna“, e Domenico Petrolo, che presenta invece “La stagione dell’identità“. Due lavori che, seppur con registri diversi, offrono spunti di riflessione profondi e attualissimi sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea. Se nel suo libro Besozzi accompagna il lettore in un ipotetico futuro prossimo, offrendo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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