Come sta cambiando la società La riflessione a Villa Paolina

Notizia in breve

Oggi alle 18 si terrà un incontro a Villa Paolina dedicato alle trasformazioni della società contemporanea. La discussione si concentrerà su temi come immigrazione, globalizzazione e i recenti mutamenti geopolitici e sociali. L’evento mira a analizzare come questi fattori stiano influenzando le dinamiche sociali e culturali attuali. Non sono previsti interventi di figure pubbliche, ma si parlerà di questioni che coinvolgono diversi aspetti della vita quotidiana.