La crisi climatica sta cambiando la società delle scimmie cappuccine | lo dice uno studio durato 30 anni in Costa Rica

Uno studio che ha seguito le scimmie cappuccine in Costa Rica per oltre 30 anni rivela come gli eventi climatici estremi influenzano le loro interazioni sociali e le strutture dei gruppi. La ricerca analizza le variazioni nel comportamento e nelle relazioni tra gli esemplari durante periodi di cambiamenti climatici significativi. I dati raccolti mostrano come le alterazioni ambientali abbiano un impatto diretto sulle dinamiche sociali di questa specie.

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Uno studio trentennale dimostra che gli eventi climatici estremi stanno cambiando le dinamiche sociali dei grandi gruppi di scimmie cappuccine in Costa Rica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La dieta che fa bene al cuore: i cibi migliori secondo uno studio durato 30 anniUno studio fa luce sulle carenze di alcune diete in cui si contano solo le calorie: quali sono i cibi che aiutano nella prevenzione delle malattie... Irene Borgna: crisi climatica, overtourism e inquinamento luminoso. «Così sta cambiando la montagna»In cosa consiste il suo lavoro di antropologa e qual è il contributo che ha dato al volume uscito per Utet il 5 marzo, promosso dalla Fondazione... Tutti gli aggiornamenti La crisi climatica sta cambiando la società delle scimmie cappuccine: lo dice uno studio durato 30 anni in Costa RicaUno studio trentennale dimostra che gli eventi climatici estremi stanno cambiando le dinamiche sociali dei grandi gruppi di scimmie cappuccine in Costa ... fanpage.it Cesvi, con la crisi climatica la fame acuta triplica in 6 anniLa crisi climatica sta alimentando una catastrofe umanitaria senza precedenti: la fame acuta causata da siccità e inondazioni è più che triplicata in soli 6 anni, spingendo nel 2024 oltre 96 milioni ... ansa.it