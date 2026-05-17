La mostra a villa Paolina Mix di talento ed eleganza

A giugno, l’attrice Stefania Sandrelli compirà 80 anni. Recentemente, si è tenuta una mostra presso una villa storica che ha messo in mostra opere e frammenti della sua carriera. La rassegna presenta fotografie, costumi di scena e altri materiali legati ai film in cui l’attrice ha recitato. La mostra si svolge in un ambiente che unisce elementi di eleganza e talento, con l’obiettivo di celebrare il suo contributo al cinema.

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A giugno Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate e rappresentative del cinema italiano e internazionale, festeggerà 80 anni. L’amministrazione comunale la omaggia con la mostra "Stefania 80", organizzata dall’associazione Teatro di Verzura e inaugurata a Villa Paolina, alla presenza dell’assessore alla cultura Elisabetta Matteucci e dei curatori (resterà allestita fino al 30 agosto). Un percorso dedicato alla lunghissima filmografia della Sandrelli, scoperta da Pietro Germi nei primi anni Sessanta e consacrata definitivamente dal celebre film “Divorzio all’italiana”. In esposizione locandine originali, fotobuste, manifesti cinematografici, colonne sonore, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla prestigiosa collezione di Alessandro Orsucci, curatore della rassegna insieme al giornalista Umberto Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mostra a villa Paolina. Mix di talento ed eleganza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Villa Paolina. Una Primavera umanisticaIn un’epoca segnata da conflitti e difficoltà di comunicazione, parlare di "dialogo" è quasi rivoluzionario. Evento a Villa Paolina. Incontro "omaggio" per Riccardo LippiA un anno dalla scomparsa di Riccardo Lippi, la città di Viareggio si ritrova per rendergli omaggio nel luogo che più di ogni altro racconta il suo... Aston Villa 1 - [1] Sunderland - Chris Rigg 9' reddit LAURO PAOLINI TATTOO DI LAURO PAOLINI - Results on X | Live Posts & Updates x.com Milano, torna la Mostra del libro antico e raro a Villa Necchi CampiglioMilano, 20 ottobre 2025 – Centinaia di opere di eccezionale rarità e bellezza, dai manoscritti alle prime edizioni di capolavori della letteratura mondiale, ma anche incunaboli, legature artistiche, ... ilgiorno.it Prorogata la mostra su Piersanti Mattarella a Villa ZitoUn flusso continuo di visitatori di ogni età e generazione ha abbracciato il ricordo del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, visitando la mostra fotografica Il sogno spezzato - L ... ansa.it