come soft2bet aiuta i brand igaming a crescere rapidamente

Notizia in breve

Soft2Bet, provider B2B, ha 23 licenze in 12 giurisdizioni. Offre soluzioni turnkey per operatori iGaming, aiutando i brand a espandersi rapidamente. La società fornisce piattaforme e servizi regolamentati in vari mercati, facilitando l’ingresso e la crescita delle aziende. La presenza globale consente di supportare operatori in diversi contesti legali e geografici. Nessuna altra informazione sui dettagli operativi o sui clienti specifici è stata comunicata.