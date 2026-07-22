Come Soft2Bet aiuta i brand iGaming a crescere rapidamente
Soft2Bet, provider B2B, ha 23 licenze in 12 giurisdizioni. Offre soluzioni turnkey per operatori iGaming, aiutando i brand a espandersi rapidamente. La società fornisce piattaforme e servizi regolamentati in vari mercati, facilitando l’ingresso e la crescita delle aziende. La presenza globale consente di supportare operatori in diversi contesti legali e geografici. Nessuna altra informazione sui dettagli operativi o sui clienti specifici è stata comunicata.
In qualità di provider B2B di soluzioni turnkey per operatori, Soft2Bet possiede 23 licenze in 12 giurisdizioni. Questa presenza internazionale offre una conoscenza approfondita dei fattori che favoriscono una crescita sostenibile dei brand: una piattaforma tecnologica solida, prodotti di alta qualità, capacità di operare in più mercati e un approccio orientato allo sviluppo a lungo termine delle piattaforme. Questi principi continuano a guidare l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’eccellenza operativa. Acquisizione del pubblico. I brand di Soft2Bet si basano sul sistema MEGA (Motivational Engineering Gaming Application), lanciato nel 2023, che offre una base concreta per l’acquisizione degli utenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Notizie e thread social correlati
Casinò online e sport: perché i grandi brand sportivi italiani stanno puntando sull’iGaming ADMGrandi marchi sportivi italiani stanno aumentando la loro presenza nel settore dell’iGaming, con particolare attenzione ai casinò online...
Leggi anche: 'Un libro aiuta a crescere', il Lions club dona alla Malatestiana una scultura del Maestro Leonardo Lucchi