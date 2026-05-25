Casinò online e sport | perché i grandi brand sportivi italiani stanno puntando sull’iGaming ADM

Grandi marchi sportivi italiani stanno aumentando la loro presenza nel settore dell’iGaming, con particolare attenzione ai casinò online regolamentati dall’ADM. Questa strategia si manifesta attraverso collaborazioni e contenuti dedicati, come classifiche di casinò sui siti ufficiali o sponsorizzazioni di eventi di gioco. Recentemente, alcuni portali sportivi hanno integrato sezioni dedicate al gioco d’azzardo online, combinando informazioni sportive e offerte di casinò autorizzati. Questa tendenza si riscontra anche nelle piattaforme di notizie sportive, che inseriscono pubblicità e link ai casinò ADM.

Hai presente l’ultima volta che hai aperto il sito del Corriere dello Sport per leggere l’intervista al tuo calciatore preferito e ti sei ritrovato davanti una classifica dei migliori casinò online? Se sei un tifoso digitale, probabilmente non è stato un caso isolato. Gazzetta dello Sport, Tuttosport, persino DAZN — brand che associ a campionati, pagelle e dirette gol — hanno tutti lanciato portali dedicati al gioco con licenza ADM. La domanda sorge spontanea: perché i quotidiani sportivi più letti d’Italia sono diventati improvvisamente hub di slot, roulette e scommesse? Non è una svista editoriale, ma il risultato di un incontro perfetto tra regolamentazione, mercato e nuovi modelli di business. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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