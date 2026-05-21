' Un libro aiuta a crescere' il Lions club dona alla Malatestiana una scultura del Maestro Leonardo Lucchi

Sabato 23 maggio alle 16.30 sarà inaugurata una nuova scultura all’ingresso della Biblioteca Malatestiana Ragazzi in via Montalti. La statua, intitolata “Un libro aiuta a crescere”, è stata realizzata dal Maestro Leonardo Lucchi e donata dal Lions Club Cesena alla città e alla biblioteca. L’evento prevede la presentazione ufficiale della scultura, che si inserisce tra le iniziative di valorizzazione dello spazio dedicato ai giovani lettori. La cerimonia è aperta al pubblico e precede l’apertura della biblioteca.

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