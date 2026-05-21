' Un libro aiuta a crescere' il Lions club dona alla Malatestiana una scultura del Maestro Leonardo Lucchi

Da cesenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 16.30 sarà inaugurata una nuova scultura all’ingresso della Biblioteca Malatestiana Ragazzi in via Montalti. La statua, intitolata “Un libro aiuta a crescere”, è stata realizzata dal Maestro Leonardo Lucchi e donata dal Lions Club Cesena alla città e alla biblioteca. L’evento prevede la presentazione ufficiale della scultura, che si inserisce tra le iniziative di valorizzazione dello spazio dedicato ai giovani lettori. La cerimonia è aperta al pubblico e precede l’apertura della biblioteca.

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Sabato 23 maggio alle ore 16.30 sarà inaugurata, all’ingresso della Biblioteca Malatestiana Ragazzi in via Montalti, la nuova scultura del Maestro Leonardo Lucchi dal titolo ‘Un libro aiuta a crescere’, donata dal Lions Club Cesena alla città di Cesena e alla Biblioteca Malatestiana.L’opera nasce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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