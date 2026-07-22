Una sottocultura punk ha iniziato a condividere alcuni aspetti con il wellness contemporaneo, come l’attenzione al benessere. Un membro ha affermato di preferire attività sane, come evitare droghe e comportamenti autodistruttivi, dichiarando di essere “straight edge”. Questa frase indica un impegno verso uno stile di vita sobrio e attento alla salute, in contrasto con alcuni stereotipi punk. La dichiarazione mostra come alcune espressioni di questa sottocultura si siano evolute verso valori di salute e autocontrollo.

«I’m a person just like you but I have better things to do, than sit around and f*ck my head, hang out with the living dead .. I’ve gone straight edge». Poche parole gridate da Ian MacKaye e dai suoi Minor Threat all’inizio degli anni Ottanta a Washington, Stati Uniti. Non servì molto per dare inizio al movimento Straight Edge, una delle sottoculture punk più iconiche e radicali di sempre, in un certo senso perfino più punk del punk stesso. A più di quarant’anni di distanza, il loro stile di vita suona anacronistico; guardando però fenomeni attuali come la sober curiosity e l’attenzione al benessere, il confronto con l’oggi pare inevitabile. Ma che cos’era dunque davvero lo Straight Edge? Definirlo oggi non è semplice. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come ha fatto una sottocultura punk ad assomigliare al wellness contemporaneo?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comolli sotto esame: Elkann ha rinnovato la fiducia ma ha fatto una richiesta all’ad. Ecco qualeL’amministratore delegato, promosso in autunno, ha ricevuto la fiducia del presidente, ma gli è stato chiesto di migliorare le prestazioni.

Leggi anche: "Ha fatto la donna di tutti, politicamente parlando", bufera al Comune per una frase di Chinnici ad Argiroffi