L’amministratore delegato, promosso in autunno, ha ricevuto la fiducia del presidente, ma gli è stato chiesto di migliorare le prestazioni. La proprietà ha confermato il suo supporto, tuttavia ha sottolineato la necessità di risultati più concreti nel prossimo periodo. Nessuna decisione ufficiale è stata presa sulla sua posizione, ma si attendono segnali di cambiamento. La società monitora attentamente le prossime mosse, mentre l’ad continua a gestire le attività con attenzione.

di Luca Fioretti L’amministratore delegato, promosso in autunno, incassa la fiducia della proprietà ma non può più sbagliare dopo un mercato deludente. Il processo di rifondazione societaria in casa Juventus vive un momento di profonda e necessaria verifica interna. Al centro dei riflettori dell’ambiente bianconero c’è la figura di Damien Comolli. Scelto esattamente un anno fa dal numero uno di Exor John Elkann per ricoprire il ruolo di direttore generale, il dirigente francese ha vissuto una rapida ascesa all’interno dei quadri della Continassa, culminata nello scorso autunno con la prestigiosa promozione ad amministratore delegato del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli sotto esame: Elkann ha rinnovato la fiducia ma ha fatto una richiesta all’ad. Ecco quale

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