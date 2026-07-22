Come farà la Juve se non sblocca il mercato? Milan è la volta buona? Serie A 7 domande a un mese dal via

La Juventus non ha ancora completato le operazioni di mercato e si trova con poche operazioni chiuse. Il Milan spera di sbloccare l'acquisto di un attaccante entro le prossime settimane. La Serie A riprenderà tra circa un mese, con sette squadre che parteciperanno alle coppe europee. La finestra di mercato resta aperta, ma molte trattative sono ancora in corso. Le squadre italiane attendono aggiornamenti per definire le rose in vista dell'inizio del campionato.

Il Mondiale è finito, prendetevi qualche giorno di ferie, ma non troppi: il calcio non si ferma. Tra un mese riparte la Serie A. Analizziamo la situazione delle sette squadre che rappresenteranno l’Italia nelle coppe europee, in attesa che il mercato chiarisca meglio le potenzialità di ciascuna. Dumfries è andato via e non è ancora stato sostituito. Palestra sarebbe stata la soluzione ideale, ma anche con lui sarebbe servito tempo perché i meccanismi vanno recepiti con calma e lo stesso Dumfries ci mise qualche mese prima di accelerare sulla destra. La sua cessione è pesante, ma l’Inter aveva cominciato ad abituarsi la scorsa stagione quando l’olandese fu fermo a lungo per infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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