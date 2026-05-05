Mercato Milan | perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A

Da calcionews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Milan si infiamma con l'interesse per Leon Goretzka, centrocampista tedesco attualmente in forza a un club di primo piano. Le trattative tra il club e l’entourage del giocatore sono in corso, con il Milan che sembra avere un vantaggio rispetto ad altri club interessati. La trattativa si focalizza sulle condizioni contrattuali e sulla possibilità di inserire clausole specifiche, mentre il calciatore valuta le diverse opzioni per il suo futuro in Serie A.

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