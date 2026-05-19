Il mercato del Milan si accende | l’intreccio Vlahovi? sblocca due big dal Barcellona

Da pianetamilan.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Milan si infiamma con le ultime notizie riguardanti la strategia di rafforzamento in attacco per la stagione 2026-2027. Si parla di un possibile acquisto di un attaccante di rilievo, mentre si fanno insistenti voci su un possibile scambio tra un giocatore del Milan e due calciatori del Barcellona. La società rossonera sta valutando diverse opzioni per completare il reparto offensivo, coinvolgendo anche altri club europei. La finestra di mercato si avvicina e le trattative sono in fase avanzata.

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A una sola settimana dal termine del campionato di Serie A, la dirigenza del Milan è attivamente al lavoro per pianificare la sessione estiva di calciomercato, che inizierà ufficialmente il prossimo 29 giugno. La programmazione sportiva e la definizione del budget restano strettamente vincolate al raggiungimento aritmetico della qualificazione alla prossima edizione di Champions League. L'obiettivo primario dei dirigenti è la profonda ristrutturazione del reparto offensivo. Un settore che potrebbe registrare una vera e propria rivoluzione numerica e tecnica. Allo stato attuale, la permanenza di gran parte degli interpreti offensivi a Milanello per la stagione 20262027 appare incerta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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