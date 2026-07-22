come due designer indipendenti sono finiti a vestire i bts per la finale della coppa del mondo

Notizia in breve

Due designer indipendenti hanno realizzato i look indossati dai BTS durante la finale della Coppa del Mondo. Marie Lueder, fondatrice del marchio Lueder, ha spiegato di non sapere se RM avrebbe scelto quel look o meno. La creazione ha rappresentato un momento emozionante per i designer, che hanno seguito l’evento con grande interesse. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui vestiti o sui processi di creazione.