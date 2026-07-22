Come due designer indipendenti sono finiti a vestire i BTS per la finale della Coppa del Mondo
Due designer indipendenti hanno realizzato i look indossati dai BTS durante la finale della Coppa del Mondo. Marie Lueder, fondatrice del marchio Lueder, ha spiegato di non sapere se RM avrebbe scelto quel look o meno. La creazione ha rappresentato un momento emozionante per i designer, che hanno seguito l’evento con grande interesse. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui vestiti o sui processi di creazione.
«Non sapevo nemmeno se RM avrebbe indossato quel look oppure no», racconta Marie Lueder, fondatrice del marchio indipendente Lueder. «Per me è stata una partita emozionante sotto molti punti di vista». Domenica sera, mentre centinaia di milioni di persone seguivano la finale della Coppa del Mondo, la stilista londinese prestava ben poca attenzione a ciò che accadeva in campo. Dopo aver realizzato un look su misura per il leader dei BTS, infatti, non c'era alcuna certezza che l'avrebbe indossato sul palco dell'halftime show. Per fortuna è andata così. Ispirandosi al Super Bowl, la FIFA ha trasformato la finale della Coppa del Mondo 2026 in uno spettacolo dal gusto decisamente americano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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