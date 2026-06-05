Pattinaggio artistico al Pala Bcc Romagnolo atleti di 5 continenti | gli ultimi due giorni della finale della coppa del mondo

Notizia in breve

Gli ultimi due giorni della finale della Coppa del Mondo di pattinaggio artistico si tengono al Pala Bcc Romagnolo di Cesena, con atleti provenienti da cinque continenti. L’evento riunisce le migliori coppie e singoli del circuito internazionale, competendo in discipline tecniche e coreografiche. La competizione si svolge in un’arena che ospita spettatori e appassionati da tutto il mondo, con esibizioni che spaziano tra programmi liberi e brevi. La finale rappresenta la conclusione di una stagione di gare di alto livello.