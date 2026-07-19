Durante la finale del Mondiale 2026 si esibiranno i BTS, gruppo musicale sudcoreano noto a livello internazionale. L’evento segna la prima volta che l’Halftime Show di un torneo mondiale di calcio si ispira al format del Super Bowl. La performance dei BTS sarà uno dei momenti principali dello spettacolo, che mira a coinvolgere un pubblico globale. La cerimonia si svolgerà in una location ancora non specificata, con dettagli sull’organizzazione e il programma che saranno comunicati nelle prossime settimane.

I Mondiali di Calcio 2026 si chiudono per la prima volta in assoluto con un grande show che prova a ricalcare il successo senza precedenti dell'Halftime Show del Super Bowl. E per questo primo e storico Halftime Show della Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma oggi, domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, e curato da Chris Martin dei Coldplay, saranno tre gli assoluti protagonisti: Madonna, Shakira e i BTS. I BTS, acronimo di Bangtan Boys, traducibile letteralmente dal coreano come "Boy Scout a prova di proiettile", sono una delle band K-Pop più famose al mondo, riuscita in oltre dieci anni di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi sono i BTS, tra i protagonisti dell'Halftime Show della finale del Mondiale 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BTS, Madonna, and Shakira announced for FIFA World Cup halftime show

Notizie e thread social correlati

Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show della finale dei Mondiali 2026Il 14 maggio, Global Citizen ha annunciato che durante l'intervallo della finale dei Mondiali di calcio del 2026 si esibiranno Madonna, Shakira e i...

I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondialiDurante la finale dei prossimi Mondiali di calcio, lo spettacolo di metà partita vedrà protagonisti artisti di fama internazionale.

Temi più discussi: Justin Bieber si unisce a Madonna, Shakira e BTS per Halftime Show dei Mondiali di Calcio; Mondiali, la Cerimonia di Chiusura della finale: chi c'è all'halftime show, quanto dura l'intervallo, chi canta e dove vedere · Calcio; Chi si esibirà nello show dell'intervallo della finale dei Mondiali?; Mondiali 2026, guida all’halftime show: orario, dove vederlo e tutti gli artisti.

I BTS faranno la storia all’halftime show della finale della #FIFAWorldCup QUESTO FINE SETTIMANA Domenica 19 Luglio alle 21:00 su RAI 1 Con cosa si esibiranno secondo voi? x.com

[Post IG dei Coldplay] Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 con Coldplay. Il primo Halftime Show della finale della Coppa del Mondo - 170726 reddit

Pregame e halftime show della Finale a New York: da Laura Pausini a Shakira e Madonna, tutte le starIl gran finale dei Mondiali FIFA 2026 andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, teatro della sfida decisiva tra Spagna e Argentina che assegnerà il titolo iridato. gazzetta.it

Mondiali 2026, guida all’halftime show: orario, dove vederlo e tutti gli artistiPrima della sfida tra Spagna e Argentina, la cerimonia di chiusura con Laura Pausini e Post Malone; durante l’intervallo, il primo halftime show nella storia dei Mondiali con Madonna, Shakira, Justin ... panorama.it