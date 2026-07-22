Martedì 28 luglio, una delegazione del Ministero della Cultura arriverà a Colle di Val d’Elsa. L’incontro fa parte di ‘Cantiere Città’, un programma nazionale che coinvolge le città candidate a diventare Capitale italiana della Cultura. La visita si svolge nel contesto di un percorso di accompagnamento e confronto tra le città finaliste. Non sono stati comunicati dettagli su incontri o attività specifiche in programma.

Una delegazione del Ministero della Cultura sarà a Colle di Val d’Elsa martedì 28 luglio nell’ambito di ‘ Cantiere Città ’, il percorso nazionale di accompagnamento dedicato alle città finaliste del titolo di Capitale italiana della Cultura. La visita rappresenta un’importante tappa del percorso che il Comune sta portando avanti dopo la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, con l’obiettivo di trasformare il lavoro svolto in una strategia culturale stabile e condivisa, capace di produrre benefici duraturi per la città e il territorio. Alle 18, nello Spazio Sonar, i rappresentanti del Ministero della Cultura incontreranno le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle e il ‘Cantiere Città’. Il 28 arriva delegazione del Ministero della Cultura

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