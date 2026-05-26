Colle continua a promuovere i progetti culturali legati alla candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. La città ha organizzato numerosi eventi nell’ambito di ‘Cantiere Città’, un’iniziativa volta a rafforzare la presenza culturale e a coinvolgere la comunità. La proposta di candidatura rimane in fase attiva, con attività che si concentrano sulla valorizzazione del patrimonio e sulla partecipazione locale. Nessuna data ufficiale per l’esito finale della candidatura è stata ancora comunicata.

Colle prosegue il percorso di valorizzazione dei progetti culturali avviato con la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. La città entrata nella rosa delle dieci finaliste partecipa, così, alla quinta edizione di ’Cantiere Città’, il programma promosso dal ministero della Cultura insieme alla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per accompagnare le amministrazioni locali nello sviluppo delle progettualità presentate nei dossier di candidatura. Per sei mesi le amministrazioni coinvolte, tra cui Colle, saranno affiancate da esperti di management e politiche culturali, prenderanno parte a corsi dedicati all’internazionalizzazione dei progetti e a workshop finalizzati alla concretizzazione delle proposte contenute nei dossier. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della Cultura 2028. Colle non ferma la sua corsa. Tanti eventi per ’Cantiere Città’

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