Colle al Ministero della Cultura L’assessore Tozzi ha preso parte al bel progetto ‘Cantiere Città’

L’assessore al Comune di Colle di Val d’Elsa ha partecipato a un progetto chiamato ‘Cantiere Città’ promosso dal Ministero della Cultura. La città mantiene attiva la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028, utilizzando questa opportunità per favorire incontri e iniziative sul territorio. La partecipazione si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione culturale e di confronto tra istituzioni e cittadini.

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Colle di Val d’Elsa continua a mantenere vivo il percorso avviato con la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028, trasformando quell’esperienza in un’occasione di confronto e progettazione per il territorio. Nei giorni scorsi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha preso parte agli incontri promossi dal Ministero della Cultura anche l’assessore alla cultura Daniele Tozzi, nell’ambito di un programma che punta a dare continuità alle proposte e alle reti costruite durante la candidatura. Il percorso delle dieci città finaliste a Capitale italiana della cultura 2028 va oltre la candidatura. Con Cantiere Città, il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle al Ministero della Cultura. L’assessore Tozzi ha preso parte al bel progetto ‘Cantiere Città’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Colle Capitale della Cultura. E’ stato presentato al Ministero un dossier sulla candidaturaNella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, luogo che reca nel nome un’eredità illustre e che, quasi per felice coincidenza, richiama... Capitale Toscana della Cultura . Colle vuole allearsi con Massa: "Progetto tra città finaliste"Colle lancia un protocollo tra le finaliste a Capitale della Cultura e guarda, insieme a Massa, alla Capitale della Cultura Toscana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Colle al Ministero della Cultura. L’assessore Tozzi ha preso parte al bel progetto ‘Cantiere Città’; Capitale, ecco il ’cantiere’. Ministero al fianco delle finaliste. Uno dei progetti vedrà la luce; Minetti, grazia sub iudice. Il Colle: Nuovi controlli d’intesa con il ministero; DOMENICA AL MUSEO GRATIS: Ritorna l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Capitale della cultura: per le città finaliste il percorso continua oltre la candidaturaCOLLE DI VAL D'ELSA. Il percorso delle dieci città finaliste a Capitale italiana della cultura 2028 va oltre la candidatura. Al via la quinta edizione di Cantiere Città: Ministero della Cultura e Scuo ... ilcittadinoonline.it Cantiere Città al via: supporto alle dieci finaliste di Capitale della culturaIl Ministero della Cultura lancia la quinta edizione di Cantiere Città per le dieci finaliste 2028, un percorso oltre la candidatura ... it.blastingnews.com Cinema, la Gdf al ministero della Cultura: nel mirino i soldi ai film. Ecco quali x.com