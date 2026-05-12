Tragico incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino | morto operaio 47enne fatale la caduta
Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’interno dello stabilimento di una centrale del latte a Torino, provocando la morte di un operaio di 47 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Filadelfia 220, quando l’uomo è caduto durante le operazioni sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Ancora una tragedia sul posto di lavoro. É successo poco dopo le 13 a Torino, precisamente in via Filadelfia 220, all'interno dello stabilimento della Centrale del Latte di Torino.Incidente sul lavoro: morto operaio di 47 anni in via FiladelfiaL'uomo, un italiano di 47 anni dipendente di una.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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