Tragico incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino | morto operaio 47enne fatale la caduta

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’interno dello stabilimento di una centrale del latte a Torino, provocando la morte di un operaio di 47 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Filadelfia 220, quando l’uomo è caduto durante le operazioni sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

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