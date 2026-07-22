Coldiretti piano per il grano

Da ilgiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato annunciato un piano da quaranta milioni di euro per rafforzare i contratti di filiera del grano. Sono previsti maggiori controlli sulla provenienza del grano estero, utilizzando strumenti come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica. Inoltre, ci saranno restrizioni sulle pratiche commerciali sleali e un piano straordinario di investimenti per gli stoccaggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quaranta milioni di euro per rafforzare i contratti di filiera, maggioricontrolli sulla provenienza del grano estero con l’uso di strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica emappatura isotopica euna stretta sulle pratiche commerciali sleali, oltre a unpiano straordinario di investimenti per gli stoccaggi. Sono le principali richieste presentate da Coldiretti al tavolo della filiera del grano duro al Masaf, per affrontare una crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole, minacciando anche la salute dei cittadini. In due anni il prezzo è passato da circa 35 euro al quintale agli attuali 27 euro, ben al di sotto dei costi di produzione, mentre i prezzi di pastaepane sugli scaffali restano elevati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

coldiretti piano per il grano
© Ilgiornale.it - Coldiretti, piano per il grano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Coldiretti Emilia Romagna tg | n° 326

Video Coldiretti Emilia Romagna tg | n° 326

Notizie e thread social correlati

Coldiretti Avellino in piazza a Napoli: ?allarme per le filiere di grano e olio?Una delegazione di Coldiretti Avellino ha partecipato oggi a una manifestazione a Napoli, esprimendo preoccupazione per le filiere di grano e olio.

Coldiretti sfida gli speculatori: olio e grano abruzzesi devono essere difesiGli agricoltori si sono radunati davanti alla Prefettura di Pescara per chiedere maggiori controlli e una tracciabilità più rigorosa di olio e grano...

Temi più discussi: Coldiretti, piano per il grano; Cinghiali: Coldiretti Molise, serve piano straordinario di gestione per il contenimento delle spece.; Come la lobby agricola europea (con Coldiretti) ha smontato la riforma verde dell’Ue; Coldiretti, luci e ombre: Fauna e clima pazzo, i nodi da affrontare.

coldiretti piano per ilEmergenza cinghiali, nuovo appello Coldiretti MoliseL'emergenza cinghiali in Molise sembra non trovare soluzioni. Sulla questione è di nuovo intervenuta Coldiretti sollecitando un piano straordinario per il contenimento della specie, ricordando che il ... ansa.it

coldiretti piano per ilEmergenza cinghiali in Molise: Coldiretti chiede Piano straordinarioCAMPOBASSO - Mentre continuano a susseguirsi, dall’Alto al Basso Molise, richieste di intervento per contrastare la presenza ormai fuori ... molisenetwork.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web