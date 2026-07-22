coldiretti piano per il grano

È stato annunciato un piano da quaranta milioni di euro per rafforzare i contratti di filiera del grano. Sono previsti maggiori controlli sulla provenienza del grano estero, utilizzando strumenti come risonanza magnetica, mappa genomica e mappatura isotopica. Inoltre, ci saranno restrizioni sulle pratiche commerciali sleali e un piano straordinario di investimenti per gli stoccaggi.

Quaranta milioni di euro per rafforzare i contratti di filiera, maggioricontrolli sulla provenienza del grano estero con l’uso di strumenti innovativi come risonanza magnetica, mappa genomica emappatura isotopica euna stretta sulle pratiche commerciali sleali, oltre a unpiano straordinario di investimenti per gli stoccaggi. Sono le principali richieste presentate da Coldiretti al tavolo della filiera del grano duro al Masaf, per affrontare una crisi che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole, minacciando anche la salute dei cittadini. In due anni il prezzo è passato da circa 35 euro al quintale agli attuali 27 euro, ben al di sotto dei costi di produzione, mentre i prezzi di pastaepane sugli scaffali restano elevati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Coldiretti Emilia Romagna tg | n° 326

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