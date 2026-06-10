Gli agricoltori si sono radunati davanti alla Prefettura di Pescara per chiedere maggiori controlli e una tracciabilità più rigorosa di olio e grano prodotti in Abruzzo. La protesta mira a ottenere prezzi più equi e a tutelare le filiere locali contro possibili speculazioni. La richiesta si rivolge anche alla tutela dei consumatori, con l’obiettivo di difendere i prodotti del territorio.

Pescara - Protesta davanti alla Prefettura di Pescara: agricoltori da tutta la regione chiedono controlli, tracciabilità e prezzi equi per difendere filiere e consumatori abruzzesi del territorio. Gli agricoltori abruzzesi sono scesi in piazza a Pescara, davanti alla Prefettura, nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa da Coldiretti contro le speculazioni che, secondo l’organizzazione, stanno pesando sulle filiere dell’olio extravergine d’oliva e del grano. Una delegazione ha consegnato un documento con le richieste rivolte al Governo e alle istituzioni, chiedendo interventi più incisivi a tutela dei produttori e dei consumatori. Alla manifestazione hanno preso parte imprenditori agricoli arrivati da tutte le province della regione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Coldiretti sfida gli speculatori: olio e grano abruzzesi devono essere difesi

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