Coldiretti Avellino in piazza a Napoli | ?allarme per le filiere di grano e olio?

Una delegazione di Coldiretti Avellino ha partecipato oggi a una manifestazione a Napoli, esprimendo preoccupazione per le filiere di grano e olio. La protesta si è svolta in piazza, coinvolgendo agricoltori e rappresentanti del settore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste o accordi presi nel corso dell’evento. La partecipazione si inserisce in un contesto di mobilitazioni più ampie relative alle condizioni di mercato e ai prezzi di produzione.

Tempo di lettura: 4 minuti Una folta delegazione di Coldiretti Avellino ha partecipato oggi alla mobilitazione regionale promossa da Coldiretti davanti alla Prefettura di Napoli nell’ambito della giornata nazionale che ha visto migliaia di agricoltori scendere in piazza in tutta Italia per dire basta alle speculazioni che stanno mettendo in ginocchio le imprese agricole e minacciando due prodotti simbolo della Dieta Mediterranea e del Made in Italy: l’olio extravergine di oliva e il grano. Gli agricoltori hanno consegnato ai Prefetti un documento con richieste precise per contrastare le frodi, garantire trasparenza ai consumatori e tutelare il reddito delle aziende agricole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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