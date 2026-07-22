Coez, nome d'arte di Silvano Albanese, si esibirà al Vittoriale di Gardone Riviera in tre date tra il 26 luglio e il 2 agosto. Il cantante romano, 43 anni, ha raccontato che il padre lasciò la famiglia quando aveva tre anni e che la sua passione illegale erano i graffiti. Ha spiegato di aver evitato i talent show e di aver creato un percorso tra rap e pop.

Coez è pronto per tre date al Vittoriale di Gardone Riviera (la prima domenica 26 luglio, poi sabato 1 e domenica 2 agosto) che consacreranno ancora di più il cantautore romano, all'anagrafe Silvano Albanese, 43 anni compiuti pochi giorni fa, da tempo tra i più apprezzati nel suo genere dagli appassionati. Nel podcast di Chora Media, "Dicono di te", il cantante ha ripercorso tutta la sua vita sin dall'infanzia non semplice. «Sono nato a Nocera Inferiore nel 1983 - spiega - da genitori romani che vivevano là: fecero tre figli, ma quando avevo tre anni mio padre se ne andò, così tornai a Roma con mamma». Un episodio che ha segnato la sua crescita, sino a contrassegnare anche il suo primo album chiamato Figlio di nessuno. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Coez: «Mio padre andò via di casa quando avevo 3 anni, la mia passione illegale erano i graffiti. Ho colmato vuoto tra rap e pop: ai talent ho detto no, costruiscono le case dal tetto...»

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