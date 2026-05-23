Insomma, è contenta di essere tornata. «Non ho fatto nulla per un sacco di tempo e, quando riparti, è tutto un boom boom. Però mi sto divertendo. Ho compiuto 59 anni giusto l'altro giorno, e vedere ripartire il mio lavoro è bellissimo». Quanto le mancava la conduzione? «Tanto. Quando riprendi la bicicletta in mano dopo tanti anni sulle prime rischi di cadere, ma adesso mi sento veramente a casa. Con Citofonare Rai2 andremo avanti fino alla prima settimana di giugno, e già mi manca. Spero che i palinsesti lo confermino». Perché Paola Barale è stata tanto tempo lontano dalla conduzione? «Perché c'è stata anche una percezione sbagliata nei miei confronti: tutti pensavano che avessi abbandonato la tv perché non mi piaceva più, ma non è vero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paola Barale: «Quando ho visto mia madre malata di Alzheimer spegnersi accanto a mio padre, ho capito quanto sia importante avere qualcuno vicino quando si invecchia. Con i miei amici senza figli sogniamo di vivere tutti insieme»

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Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)

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