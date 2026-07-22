Claudio Baglioni torna in concerto a Roma con due date, in piazza di Siena e ai Fori Imperiali. Dopo un ricovero per una polmonite interstiziale acuta e il rinvio del tour “La vita è adesso”, il cantautore si esibisce di nuovo sul palco. Le date sono programmate nel centro storico della città, coinvolgendo due location iconiche. La presenza del pubblico è prevista senza ulteriori posticipi.

Solo un piccolo grande concerto, niente più di questo. E invece sarà molto più di questo. In forma doppia. Claudio Baglioni ha scelto la sua Roma per tornare a calcare il palco, dopo il recente stop obbligato per via di una polmonite interstiziale acuta che nei mesi scorsi lo aveva costretto a rinviare il GrandTour "La vita è adesso". E lo ha fatto annunciando due concerti-evento che promettono già il tutto esaurito. Il primo, intitolato "Che notte è questa! - La partenza", è programmato per il 24 ottobre di quest'anno a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. Il secondo - "Che notte è questa! - Il ritorno", si terrà a distanza di un anno, il 23 ottobre 2027, nella storica cornice dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Claudio Baglioni in concerto a Roma: due date, in piazza di Siena e ai Fori Imperiali

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Claudio Baglioni da me a te tour /06/1998, Roma (Stadio Olimpico)

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