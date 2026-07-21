claudio baglioni annuncia il ritorno dal vivo dopo i problemi di salute le due date di roma

Claudio Baglioni ha annunciato due concerti a Roma dopo un periodo di stop per problemi di salute. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio sui social. Le date sono state confermate senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o orari. La decisione di riprendere i concerti è stata comunicata senza indicare date precise o altri eventi collegati. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici del problema di salute.

Con un messaggio a sorpresa Claudio Baglioni ha annunciato il ritorno dal vivo. Nonostante lo stop forzato dovuto ai problemi di salute causati da una polmonite interstiziale acuta – che a giugno lo ha costretto ad annullare il suo tour – il cantautore romano ha deciso di tornare a cantare davanti al suo pubblico con due date speciali nel cuore di Roma. “In questo periodo di fermo a causa dei miei problemi di salute temevo che non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo d’eccezione. I due concerti, un prima e un dopo, saranno l’uno a distanza di un anno dall’altro alla ricerca di un emozione che non è mai finita”, ha dichiarato Claudio Baglioni nel video pubblicato sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Stop di 90 giorni per Claudio Baglioni: salta il tour. Ha la polmonite interstiziale acuta

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