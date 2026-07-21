Claudio Baglioni si esibirà in due concerti speciali, uno a Piazza di Siena e l’altro ai Fori Imperiali, riproponendo spettacoli che ricordano eventi passati. L’assessore ai grandi eventi ha commentato che si tratta di un omaggio della città a un artista della musica italiana. Poco tempo fa, Baglioni aveva annunciato il rinvio del tour al 2027, ma ora si aggiunge questa novità.

"È il giusto omaggio di Roma a un grande artista della musica italiana. Claudio Baglioni ha fatto la storia e siamo orgogliosi di collaborarci" ha detto l'assessore ai grandi eventi, Alessandro Onorato Solo poco tempo faClaudio Baglioniaveva annunciato il rinvio del suo nuovo tour al 2027ma oggi a ciò si aggiunge una notizia in più.Per inaugurare e concludere il“GrandTour La vita è adesso”l’artista ha scelto Roma come location per esibirsi in due concerti evento. Quello di apertura si terràa Piazza di Siena il 24 ottobre del 2026,mentre quello di chiusurail 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali.A parlare dello show dal titolo“Che notte è questa!”è stato anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale,Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Claudio Baglioni, due speciali concerti evento: “Da Piazza di Siena ai Fori Imperiali, la storia si ripete anni dopo”

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Claudio Baglioni annuncia due suggestivi concerti a Roma

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