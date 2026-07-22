Dopo un ricovero per polmonite, il cantautore ha annunciato di aver temuto di non tornare più sul palco. Lo stop improvviso lo ha costretto a rinviare al 2027 il tour programmato per il 2026. La malattia ha interrotto le sue attività artistiche e ha portato a una pausa forzata dalla scena live. Nessuna dichiarazione sulla ripresa, ma l’artista ha condiviso il timore di non poter più esibirsi davanti al pubblico.

Per Claudio Baglioni gli ultimi mesi sono stati segnati da uno stop tanto improvviso quanto difficile da accettare. Costretto a fermarsi a causa di una polmonite e a rinviare al 2027 il tour previsto per il 2026, il cantautore ha dovuto mettere in pausa quella che da sempre è la sua dimensione più naturale: il palco e l’abbraccio del suo pubblico. Una lontananza dalla musica che ha preoccupato i fan che non vedevano l’ora di rivederlo dal vivo. E la loro attesa viene ripagata con un annuncio a sorpresa: il cantante è tornato con un lungo messaggio in cui ha raccontato cosa ha provato nell’ultimo periodo e ha annunciato due eventi che segnano ufficialmente il suo ritorno sulle scene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudio Baglioni dopo lo stop per polmonite: “Temevo non sarei tornato”. L’annuncio a sorpresa

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Claudio Baglioni Ritorno e Riflessioni dopo la Malattia

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