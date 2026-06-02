Il concerto di Claudio Baglioni, programmato per il 7 luglio, è stato annullato a causa di una polmonite interstiziale. La data è stata spostata di un anno e 364 giorni, con il nuovo spettacolo fissato per il 6 luglio 2027. La cancellazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sullo stato di salute del cantante.

PISTOIA Una polmonite interstiziale blocca il concerto di Claudio Baglioni. Lo spettacolo del cantautore romano, inizialmente previsto per il 7 luglio di quest’anno, è stato posticipato di 364 giorni e andrà in scena il 6 luglio 2027. La prognosi di novanta giorni, legata alla polmonite interstiziale, ha infatti costretto gli organizzatori al rinvio al prossimo anno. Non solo la tappa pistoiese: tutto il ‘GrandTour La vita è adesso’ di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa della polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi prevede 90 giorni di riposo e cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Claudio Baglioni salta il Blues Festival. Stop forzato per polmonite. Fissata la data del nuovo concerto

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