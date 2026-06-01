Un video pubblicato sui social ha mostrato Claudio Baglioni che spiega di essere affetto da una polmonite acuta interstiziale. L'artista ha annunciato che il tour previsto è rinviato al 2027 e ha comunicato di aver dovuto interrompere le esibizioni per motivi di salute. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle sue condizioni cliniche. La decisione di rinviare le date è stata comunicata ufficialmente tramite i canali social.

Un video sui social è bastato a Claudio Baglioni per aggiornare direttamente i fan sulle sue condizioni di salute e sui prossimi impegni dal vivo. Il cantante ha rivelato di aver affrontato un problema respiratorio serio, inizialmente scambiato per una semplice influenza. Solo dopo alcuni accertamenti è arrivata la diagnosi: polmonite acuta interstiziale. Il malessere iniziato come una normale influenza. Baglioni ha raccontato che i primi sintomi non sembravano particolarmente preoccupanti. La situazione, però, non migliorava con il passare dei giorni, spingendolo così a sottoporsi a controlli più approfonditi. È stato in quel momento che i medici hanno individuato l’infiammazione ai polmoni, una forma rara e più impegnativa rispetto a una comune influenza stagionale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Claudio Baglioni, polmonite acuta interstiziale: stop forzato e tour rinviato al 2027

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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