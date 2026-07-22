Civitavecchia lavori di riqualificazione in via Navone | divieto di sosta per quasi due settimane

A Civitavecchia, da inizio agosto sarà vietata la sosta in via Francesco Navone per circa due settimane a causa di interventi di riqualificazione urbana promossi dall’Ater. La modifica alla disciplina della sosta sarà valida durante il periodo dei lavori. La durata esatta e le eventuali alternative di parcheggio non sono state ancora comunicate. I lavori sono programmati per migliorare la zona e sono stati annunciati dall’amministrazione locale.

Civitavecchia, 22 luglio 2026 – Cambia temporaneamente la disciplina della sosta in via Francesco Navone, dove ad agosto prenderanno il via alcuni lavori di riqualificazione urbana promossi dall’Ater di Civitavecchia. Date, orari e divieti. Dalle ore 7 di lunedì 3 agosto e fino a cessate esigenze di venerdì 14 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree davanti agli edifici situati all’altezza dei civici 6-8, 10-14, 16-22, 9-17, 19-21 e 23-29. La misura riguarderà tutte le categorie di veicoli. Potranno sostare esclusivamente i mezzi utilizzati dalla ditta incaricata dei lavori e quelli dell’Amministrazione comunale impiegati nelle attività di controllo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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