Nelle notti del 6, 7 e 8 maggio 2026, sulla strada che corre lungo il lungomare di Salerno, saranno eseguiti lavori di riparazione del manto asfaltico tra il civico 10 e Piazza Cavour. Per consentire le operazioni, saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata, causando possibili disagi alla circolazione nel tratto interessato.

Disagi alla viabilità in vista sul Lungomare Trieste di Salerno. Nelle notti del 6, 7 e 8 maggio 2026 saranno effettuati interventi di ripristino del manto stradale nel tratto compreso tra il civico 10 e Piazza Cavour. Divieto di sosta e fermata nelle ore notturne. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del mattino successivo. Gli interventi partiranno operativamente dalle ore 22:00 e riguarderanno il rifacimento del manto stradale dopo precedenti lavori di scavo effettuati nella zona. Garantita almeno una corsia di marcia. Durante le operazioni sarà comunque garantita la circolazione veicolare con almeno una corsia di marcia libera al transito.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Lavori sul Lungomare Trieste a Salerno: scattano divieto di sosta e restringimenti

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