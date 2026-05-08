Da settimane, i lavori in stazione hanno portato a un divieto di sosta che durerà fino a novembre, creando numerosi disagi ai pendolari. La mancanza di posti auto rende difficile anche scendere con i bagagli, mentre il sottopasso che collega al parcheggio scambiatore è stato chiuso e non è ancora stato riaperto. Questa situazione ha portato alcuni cittadini a manifestare il proprio malcontento.

"Nessun posto per parcheggiare anche solo per scendere con i bagagli, mentre il sottopasso che collega al parcheggio scambiatore è inaccessibile già da tempo. Sono arrabbiata per questa gestione dei cantieri in corso". Così la consigliera di opposizione Lorena Santarelli sul nodo sosta alla stazione ferroviaria, criticità che nelle ultime ore sta creando disagi a pendolari e passeggeri. A preoccupare è il cartello che, posizionato sugli stalli davanti allo scalo, indica il divieto di sosta fino al 30 novembre. Ma il Comune rassicura: "Sarà limitato solo a qualche giorno il divieto di sosta nel parcheggio antistante la stazione dove Rfi ha aperto il cantiere per i lavori all’infrastruttura, tra adeguamento degli interni, riqualificazione della facciata esterna e percorsi pedonali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in stazione e divieto di sosta fino a novembre: scatta la protesta

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