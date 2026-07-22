Civitavecchia | controllo al casello A12 arrestati due uomini ricercati per furto in abitazione

Durante un controllo al casello dell’A12, due uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati. I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno individuato e fermato i due soggetti, entrambi ricercati per furto in abitazione, lungo le principali strade del litorale laziale. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori dettagli su eventuali complicazioni o altre persone coinvolte.

Due uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma durante un controllo del territorio, effettuato lungo le principali arterie stradali del litorale laziale. Questo intervento è stato eseguito dai militari del Gruppo di Civitavecchia, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e del servizio di pubblica utilità “117”. Controllo e Identificazione. Durante un posto di controllo situato nei pressi della barriera autostradale sull’A12, i finanzieri hanno fermato un’autovettura per un accertamento di routine. Durante le operazioni di identificazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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