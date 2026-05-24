Dopo un furto in città, due uomini sono stati arrestati a seguito di un inseguimento. La fuga è iniziata con un tentativo di controllo da parte delle forze dell’ordine, che è stato ignorato. La jeep dei sospetti ha imboccato la raccordo in contromano, provocando un pericolo immediato per gli altri veicoli. L’inseguimento si è concluso con l’arresto dei due a bordo del veicolo, dopo che la vettura è stata fermata in una zona isolata.

? Punti chiave Come hanno fatto i due uomini a sfuggire al controllo iniziale?. Cosa è successo quando la jeep ha imboccato la Statale in contromano?. Quali prove hanno cercato di gettare i ladri dal finestrino?. Chi è il proprietario dell'auto derubata durante il furto nel parcheggio?.? In Breve Furto ai danni di un ottantunenne nel parcheggio di un supermercato di Rho.. Inseguimento iniziato alle ore 16:00 tra via Capuana e la Statale 33.. Documenti della Ford rubata gettati dal finestrino durante la fuga in contromano.. Agenti in borghese hanno bloccato i due sospetti all'angolo con via Lainate.. Due uomini sono stati arrestati a Rho dopo un inseguimento rocambolesco iniziato nel pomeriggio di ieri, quando un furto in un parcheggia supermercato ha scatenato una fuga pericolosa in contromano sulla Statale 33 del Sempione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rho, inseguimento rocambolesco dopo un furto: due uomini arrestati

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