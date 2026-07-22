Civitavecchia alla Cittadella della Musica il tributo a Giorgio Gaber | orario e come arrivare
A Civitavecchia, presso la Cittadella della Musica, si terrà un evento dedicato a Giorgio Gaber, con un tributo che ripercorre temi come libertà, politica, amore e contraddizioni quotidiane. L’appuntamento si svolgerà il 22 luglio 2026 e prevede un programma che include esibizioni e interventi artistici. L’orario esatto e le modalità di arrivo saranno comunicati nelle prossime settimane. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicate al cantautore e al suo stile unico.
Civitavecchia, 22 luglio 2026 – La libertà, la politica, l’amore, le contraddizioni della vita quotidiana. E quell’ironia tagliente che trasformava una risata in una domanda. Il mondo di Giorgio Gaber torna questa sera sul palco della Cittadella della Musica di Civitavecchia. Alle 21, nel giardino della struttura comunale, va in scena “Se potessi mangiare un’idea”, spettacolo dedicato al teatro-canzone e all’eredità artistica del Signor G. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento fa parte della rassegna estiva “E.state in giardino” e porta nuovamente a Civitavecchia una produzione che unisce musica dal vivo, monologhi e racconto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Roma, Kool & The Gang in concerto stasera: orario, biglietti e come arrivare al Parco della MusicaStasera i Kool & The Gang si esibiranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026.
Leggi anche: Torna "Il Luogo del Pensiero". Spettacoli dedicati a Giorgio Gaber
Temi più discussi: Alla Cittadella della Musica di Civitavecchia i finalisti del Premio Strega Poesia leggono le loro opere; Il Premio Strega Poesia torna a Civitavecchia: alla Cittadella della Musica la serata con i cinque finalisti; Il Premio Strega Poesia fa tappa a Civitavecchia: alla Cittadella della Musica i cinque finalisti; Civitavecchia, alla Cittadella della Musica torna il Teatro Canzone di Giorgio Gaber.
Serata a Civitavecchia con i 5 finalisti del Premio Strega Poesia La tappa ieri sera alla Cittadella della Musica, promossa dalla Fondazione Bellonci con Tirreno Power e la Città di Civitavecchia https://www.bignotizie.it/serata-a-civitavecchia-con-i-5-finalisti-del facebook
La Cittadella della Musica si trasforma in Teatro di PagliaLaboratori teatrali per bambini, spettacoli, un murder party, il concorso dedicato ai corti teatrali, oltre a mercatino artigianale, street food e stand ... trcgiornale.it
Nautilus Festival, alla Cittadella della Musica arriva Raffaele GiulianiProsegue il programma del Nautilus Festival, la rassegna culturale che sta animando l'estate cittadina con appuntamenti dedicati alla divulgazione, al ... trcgiornale.it