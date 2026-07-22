Civitavecchia alla Cittadella della Musica il tributo a Giorgio Gaber | orario e come arrivare

Notizia in breve

A Civitavecchia, presso la Cittadella della Musica, si terrà un evento dedicato a Giorgio Gaber, con un tributo che ripercorre temi come libertà, politica, amore e contraddizioni quotidiane. L’appuntamento si svolgerà il 22 luglio 2026 e prevede un programma che include esibizioni e interventi artistici. L’orario esatto e le modalità di arrivo saranno comunicati nelle prossime settimane. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicate al cantautore e al suo stile unico.