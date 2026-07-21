Roma Kool & The Gang in concerto stasera | orario biglietti e come arrivare al Parco della Musica

Stasera i Kool & The Gang si esibiranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026. L’evento prevede l’esecuzione di brani funk, soul e alcuni dei loro successi più noti. I biglietti sono disponibili online e in alcuni punti vendita, mentre sono stati comunicati orari e indicazioni per raggiungere il luogo dell’evento.

Roma, 21 luglio 2026 – Una notte nel segno del funk, del soul e dei grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Questa sera i Kool & The Gang saliranno sul palco della Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026. Il concerto inizierà alle ore 21. Quello nella Capitale sarà l’ unico appuntamento italiano del tour mondiale della band statunitense. I biglietti sono indicati a partire da 46 euro e possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali di TicketOne. La storia dei Kool & The Gang. Nati dall’incontro artistico dei fratelli Ronald e Robert “Kool” Bell, i Kool & The Gang debuttano nel 1969 con l’album che porta il nome della formazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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