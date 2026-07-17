torna il luogo del pensiero spettacoli dedicati a giorgio gaber

Da lunedì a giovedì il teatro Eden ospiterà alle 21,30 la quarta edizione de " Il luogo del pensiero ", manifestazione ideata dalla Fondazione Gaber e realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Viareggio e al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. In programma importanti iniziative per raccontare al pubblico della Versilia e non solo lo straordinario lavoro di Gaber, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale. A rendere omaggio al lavoro di Giorgio Gaber in questa edizione saranno Paolo Rossi con "Operaccia satirica" in calendario lunedì e poi Michela Giraud e Maria Onori con "Gioconde live" e Maurizio Lastrico con il suo recital, preceduto dall’anteprima dedicata ai cinquant’anni di "Libertà obbligatoria" (1976-2026) con Andrea Tagliasacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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