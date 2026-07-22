Città meno calde una delle piazze più grandi d' Europa verrà depavimentizzata | il progetto in Prato della Valle a Padova

Notizia in breve

La giunta ha deciso di depavimentare l’area di Prato della Valle, nello specifico il lobo che guarda la Basilica di Santa Giustina. La piazza, tra le più grandi d’Europa, sarà interessata dal progetto. La modifica prevede la rimozione del manto pavimentale esistente. La decisione riguarda anche altre zone della città. La tempistica e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.