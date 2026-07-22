Città meno calde una delle piazze più grandi d' Europa verrà depavimentizzata | il progetto in Prato della Valle a Padova
La giunta ha deciso di depavimentare l’area di Prato della Valle, nello specifico il lobo che guarda la Basilica di Santa Giustina. La piazza, tra le più grandi d’Europa, sarà interessata dal progetto. La modifica prevede la rimozione del manto pavimentale esistente. La decisione riguarda anche altre zone della città. La tempistica e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.
C’è anche l’area di Prato della Valle (nello specifico il cosiddetto lobo che guarda la Basilica di Santa Giustina) tra quelle che la giunta di Palazzo Moroni ha intenzione di depavimentare. Cioè rinnovare, rendendole permeabili nonché meno soggette al formarsi di bollenti isole di calore, tramite la rimozione, totale o parziale, dei vari strati di asfalto. Più o meno come già successo, in una sorta di progetto pilota, in via Savelli, alle spalle del polo commerciale di via Venezia. O come sta avvenendo in via della Ricerca scientifica, nel cuore della zona industriale. Oppure ancora, pur non in maniera integrale, come si è cercato di fare in piazzale Azzurri d’Italia, all’Arcella. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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