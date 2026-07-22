Città green e meno calda il Comune di Padova avvia il progetto per depavimentare Prato della Valle

Il Comune di Padova ha annunciato l’avvio di un progetto di depavimentazione nell’area di Prato della Valle, in particolare nel settore che si affaccia sulla Basilica di Santa Giustina. L’intervento riguarda la rimozione del pavimento esistente con l’obiettivo di contribuire a ridurre le temperature e favorire un ambiente più verde. La decisione rientra in un piano più ampio di riqualificazione urbana.

C’è anche l’area di Prato della Valle (nello specifico il cosiddetto lobo che guarda la Basilica di Santa Giustina) tra quelle che la giunta di Palazzo Moroni ha intenzione di depavimentare. Cioè rinnovare, rendendole permeabili nonché meno soggette al formarsi di bollenti isole di calore, tramite la rimozione, totale o parziale, dei vari strati di asfalto. Più o meno come già successo, in una sorta di progetto pilota, in via Savelli, alle spalle del polo commerciale di via Venezia. O come sta avvenendo in via della Ricerca scientifica, nel cuore della zona industriale. Oppure ancora, pur non in maniera integrale, come si è cercato di fare in piazzale Azzurri d’Italia, all’Arcella. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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