Padova | corti piazze e vicoli della città antica

Quando le luci si spengono e le saracinesche vengono abbassate, le vie del centro storico di Padova si svuotano lentamente, lasciando spazio a un’atmosfera diversa. Le corti, le piazze e i vicoli della città antica si popolano di un silenzio più intenso, lontano dal ritmo frenetico delle ore diurne. Le strade che durante il giorno sono animate da pedoni, negozi e attività commerciali, di notte assumono un aspetto più tranquillo e silenzioso.

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