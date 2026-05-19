Padova | corti piazze e vicoli della città antica

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando le luci si spengono e le saracinesche vengono abbassate, le vie del centro storico di Padova si svuotano lentamente, lasciando spazio a un’atmosfera diversa. Le corti, le piazze e i vicoli della città antica si popolano di un silenzio più intenso, lontano dal ritmo frenetico delle ore diurne. Le strade che durante il giorno sono animate da pedoni, negozi e attività commerciali, di notte assumono un aspetto più tranquillo e silenzioso.

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Quando le saracinesche si abbassano, il rumore della giornata si spegne lentamente e le vie del centro iniziano a svuotarsi, Padova mostra un volto diverso. Le piazze diventano più quiete, i vicoli si riempiono di ombre e riflessi dorati, le antiche corti tornano a custodire il silenzio di un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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