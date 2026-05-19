Padova | corti piazze e vicoli della città antica
Quando le luci si spengono e le saracinesche vengono abbassate, le vie del centro storico di Padova si svuotano lentamente, lasciando spazio a un’atmosfera diversa. Le corti, le piazze e i vicoli della città antica si popolano di un silenzio più intenso, lontano dal ritmo frenetico delle ore diurne. Le strade che durante il giorno sono animate da pedoni, negozi e attività commerciali, di notte assumono un aspetto più tranquillo e silenzioso.
Quando le saracinesche si abbassano, il rumore della giornata si spegne lentamente e le vie del centro iniziano a svuotarsi, Padova mostra un volto diverso. Le piazze diventano più quiete, i vicoli si riempiono di ombre e riflessi dorati, le antiche corti tornano a custodire il silenzio di un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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LE PIAZZE DELLO SCIOPERO DEL 18 MAGGIO, IN AGGIORNAMENTO Genova: Prefettura, Largo Lanfranco 1, ore 10:00 Bologna: Piazza Gaza (ex Piazza Maggiore) ore 10:00 Pisa: Piazza Gaza (ex Piazza) XX Settembre ore 9:00 Firenze: Prefettura, Via Ca facebook
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