Citadel Securities Opens Amsterdam Office
Citadel Securities ha aperto un nuovo ufficio ad Amsterdam, ampliando così la sua presenza in Europa. La società, specializzata in market making, ha dichiarato che questa espansione mira a migliorare i servizi offerti ai clienti istituzionali nel continente. L'apertura segue le strategie di crescita dell'azienda nel mercato europeo, che include anche altre sedi nel Regno Unito e in Francia. La società ha comunicato che l'ufficio di Amsterdam sarà operativo a partire da ora.
- Next-Generation Global Market Maker Expands European Presence to Better Serve Institutional Clients, European Capital Markets MIAMI, July 22, 2026 PRNewswire -- Citadel Securities, a technology-driven, next-generation global market maker, today announced the opening of a new office in Amsterdam, establishing a European hub for its equity options business. The expansion reflects Citadel Securities' continued investment in Europe's deep and dynamic capital markets. The office will bring together trading, technology and quantitative research teams to support the firm's growing equity options business and enhance liquidity in European listed derivatives markets. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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