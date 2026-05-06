Su Prime Video torna la serie tv action con protagonisti Stanley Tucci e Priyanka Chopra Jonas, giunta alla sua seconda stagione. La produzione, realizzata dai fratelli Russo, comprende sette episodi e prosegue le vicende narrate nella prima stagione. La nuova stagione è disponibile sulla piattaforma di streaming, offrendo ai fan ulteriori dettagli e sviluppi delle storie dei personaggi principali.

Oggi, mercoledì 6 maggio, su Prime Video debutta la seconda stagione di Citadel, l'action thriller prodotto dai fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci. Sette nuove puntate che saranno tutte subito disponibili in streaming nel giorno del rilascio, con il ritorno delle spie di Citadel ma anche l'arrivo di una nuova squadra di agenti pronti ad affiancarli. La serie tv ci aveva trasportato in un mondo in cui l'agenzia globale Citadel era stata sgominata dai rivali di Manticore, ai pochi agenti sopravvissuti era stata rimossa la memoria. La serie tv nasceva con l'obiettivo di creare una sorta di corrispettivo seriale di Amazon, formata da un corpo centrale internazionale e tante ramificazioni locali, rappresentate da serie tv spinoff connesse alla principale ma indipendenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Citadel, torna la serie tv action con Stanley Tucci e Priyanka Chopra Jonas

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