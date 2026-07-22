Cimitero di Bergamo via libera al progetto esecutivo per la terza linea di cremazione

Notizia in breve

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento della terza linea di cremazione nel Cimitero Monumentale. L’intervento riguarda l’area dedicata al servizio di cremazione e prevede l’installazione di nuove attrezzature e strutture. La decisione segue le valutazioni sul fabbisogno di posti disponibili e sulla gestione delle richieste di cremazione. Il progetto ora passerà alle fasi successive di realizzazione.