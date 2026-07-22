Cimitero di Bergamo via libera al progetto esecutivo per la terza linea di cremazione
La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento della terza linea di cremazione nel Cimitero Monumentale. L’intervento riguarda l’area dedicata al servizio di cremazione e prevede l’installazione di nuove attrezzature e strutture. La decisione segue le valutazioni sul fabbisogno di posti disponibili e sulla gestione delle richieste di cremazione. Il progetto ora passerà alle fasi successive di realizzazione.
Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento dell’impianto di cremazione del Cimitero Monumentale di Bergamo, che prevede la realizzazione di una terza linea in affiancamento alle due già esistenti e un insieme di opere edilizie, strutturali e impiantistiche finalizzate a migliorare la funzionalità dell’intero complesso. L’intervento comporta un investimento complessivo di 1.851.618,58 euro, interamente sostenuto da S.C.B. Servizi Cimiteriali di Bergamo Srl, società concessionaria dell’impianto. L’ ampliamento dell’impianto di cremazione rappresenta un intervento strategico per il potenziamento di un servizio pubblico essenziale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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