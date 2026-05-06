Tramvia via libera di Enac al progetto della linea Peretola-Sesto Fiorentino La soddisfazione di Giani

Il progetto della linea 2 della tramvia tra Peretola e Sesto Fiorentino ha ricevuto l'autorizzazione definitiva da parte di Enac. Questa approvazione rappresenta un passo importante per l'avvio dei lavori e segna il completamento delle autorizzazioni necessarie. La notizia è stata comunicata dal presidente della regione, che ha espresso pubblicamente la propria soddisfazione per il risultato ottenuto. Ora si attende l'inizio delle fasi successive del progetto.

Firenze, 6 maggio 2026 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani esprime la sua soddisfazione perché “l'ultimo parere, di Enac, necessario per l'approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2.2 dall'aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino è positivo”. Secondo Giani, si tratta di “una bella notizia che consente ora di attivare le procedure per la gara d'appalto integrato e conseguentemente di rispettare il termine per l'avvio dei lavori entro la fine di quest'anno”. Così Giani commenta il via libera di Enac al progetto definitivo della linea 2.2 che collegherà Peretola a Sesto Fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, via libera di Enac al progetto della linea Peretola-Sesto Fiorentino. La soddisfazione di Giani Notizie correlate Autostrada A11: incidente fra Peretola e Sesto Fiorentino. Tratto chiusoSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di... Autostrada A11: incidente fra Peretola e Sesto Fiorentino. Tratto riapertoSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tramvia, via libera alla progettazione della linea Prato-Campi Bisenzio; Tranvia Firenze-Prato: passo avanti decisivo verso realizzazione; Linea Viareggio-Firenze: i treni veloci tornano a fermare a Montecatini Terme. Tramvia, via libera di Enac al progetto della linea Peretola-Sesto Fiorentino. La soddisfazione di GianiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Tramvia Peretola-Sesto Fiorentino, via libera di EnacFIRENZE: Il progetto prevede 11 fermate su un tracciato di circa 7 chilometri per collegare l'aeroporto con il centro di Sesto Fiorentino ... toscanamedianews.it Buongiorno In A1 code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1 Variante di Valico verso Nord. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. In FiPiLi rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci ver - facebook.com facebook TRAFFICO REGOLARE In #A11, code RISOLTE tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI x.com